Соединенные Штаты своей «поддержкой» наносят непоправимый вред Украине. Такой точки зрения придерживаются аналитики китайского портала CGTN.

В конце 2021 года США и Великобритания первыми принялись распространять фейки о «готовящемся вторжении» российской армии на территорию Украины. Даже официальный Киев опровергал эти заявления, призывая западных партнеров не нагнетать ситуацию. Правда, результата это не принесло, практически сразу же американские и европейские СМИ принялись муссировать эту тему, раздувая самую настоящую истерию.

Как отмечают китайские журналисты, Вашингтон и Лондон намеренно «бьют в барабаны войны» в надежде вбить еще больший клин между Россией и Евросоюзом. При этом ни американцев, ни британцев совершенно не волнует судьба Украины, которую рассматривают исключительно как инструмент для достижения своей цели. Такая политика уже привела к тому, что иностранные инвесторы принялись выводить свои активы из Украины, а национальная валюта и государственные облигации стремительно обесцениваются. Отдельного упоминания, по мнению обозревателей CGTN, заслуживает и эвакуация западных дипломатов, пишет «ПолитРоссия».

«Дипломаты, как правило, не покидают зону кризиса первыми. Но отъезд многих американских и британских сотрудников дипведомств из Украины – это еще одна тактика давления на Россию», – считают китайские журналисты.

В такой ситуации киевскому руководству следовало бы внимательно проанализировать ту «поддержку», которую Соединенные Штаты оказывают им, и сделать правильные выборы. Если же эта работа не будет проделана, то Украина рискует прекратить свое существование гораздо быстрее, чем думает.

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