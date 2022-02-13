Аналитики CGTN фразой Зеленского ответили на истерию Запада вокруг Украины

Аналитики CGTN фразой Зеленского ответили на истерию Запада вокруг Украины Новости
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Западные СМИ намеренно разгоняют историю о мнимом «вторжении России» на Украину, в этой ситуации в выигрыше остаются США. Об этом сообщает китайский портал CGTN.

Издание указывает на то, что коллективный Запад заявляет о всеобъемлющей поддержке Украины, но при этом делает из нее жертву. Эскалация конфликта и нагнетание информационного фона играет на руку США.

Аналитики CGTN фразой Зеленского ответили на истерию Запада вокруг Украины

О всеобщей истерии Запада высказывался президент Украины Владимир Зеленский, обвинивший СМИ в создании ненужной паники.

Как отмечают китайские аналитики, усиление конфликта позволит Вашингтону нарастить объем влияния в Восточной Европе и сплотить союзников по НАТО, которые стали открыто сомневаться в эффективности Североатлантического альянса.

В результате нагнетания страдает сама Украина — иностранные инвесторы боятся вкладываться, опасаются и нынешние деловые партнеры.

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Запад провокации Россия Украина украинский кризис
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