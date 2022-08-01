Аналитики Baijiahao посоветовали Шольцу прислушаться к важным словам Меркель о России

Обозреватели китайского издания Baijiahao призвали немецкого канцлера Олафа Шольца вспомнить важные слова своей предшественницы Ангелы Меркель о России.
По мнению экспертов, политика, проводимая Шольцем, свидетельствует о том, что новый канцлер Германии не следует примеру Меркель в отношении официальной Москвы. Однако ему следует все-таки изменить курс, считают аналитики. «ПолитРоссия» перевела материал.
«Меркель однажды предупредила Европу, что Россия – большой сосед, который никуда не денется и с которым нужно найти способ сосуществования», – подчеркнули китайцы.
Ранее RT писал, что Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть Германии газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».