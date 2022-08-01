Аналитики Baijiahao посоветовали Шольцу прислушаться к важным словам Меркель о России

По мнению экспертов, политика, проводимая Шольцем, свидетельствует о том, что новый канцлер Германии не следует примеру Меркель в отношении официальной Москвы. Однако ему следует все-таки изменить курс, считают аналитики. «ПолитРоссия» перевела материал.