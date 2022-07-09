Аналитики 19FortyFive рассказали о предназначении американского орбитального беспилотника X-37B

Обозреватель американского издания 19FortyFive в своем материале пишет, что этот беспилотник находится на орбите уже более 780 дней, поскольку его полет стартовал 17 мая 2020 года. Как передает «ПолитРоссия», миссия орбитального БПЛА до сих пор остается неясной, поскольку он находится под контролем военных и его назначение и задачи не разглашаются.