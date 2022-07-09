Аналитики 19FortyFive рассказали о предназначении американского орбитального беспилотника X-37B

Соединенные Штаты могут использовать свой секретный орбитальный беспилотный летательный аппарат X-37B для слежки за Россией и Китаем. Такое предположение сделал военный аналитик из США Брент Иствуд.
Обозреватель американского издания 19FortyFive в своем материале пишет, что этот беспилотник находится на орбите уже более 780 дней, поскольку его полет стартовал 17 мая 2020 года. Как передает «ПолитРоссия», миссия орбитального БПЛА до сих пор остается неясной, поскольку он находится под контролем военных и его назначение и задачи не разглашаются.
По словам Иствуда, в России опасаются, что X-37B способен нести ядерное оружие. Однако аналитик уверен, что истинное предназначение беспилотника заключается в том, чтобы просто следить за Москвой и Пекином.
«Вполне вероятно, что у X-37B есть какие-то средства для слежки за Россией и Китаем — возможно, с помощью секретных наноспутников CubeSat. Неясно, что он может сделать для разведки, помимо того, что спутники уже получают при наблюдении», — указал Иствуд.
При этом он отметил, что орбитальный БПЛА, который способен более двух лет оставаться на орбите и вернуться на Землю в любой момент, представляет определенную военную ценность.