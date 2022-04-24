Аналитик Зварич предрек рублю ослабление на следующей неделе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Укрепление рубля может прекратиться
уже на следующей неделе из-за снижения поддержки национальной валюты и смягчения
валютного регулирования. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан
Зварич.
Сильному укреплению рубля в последнее
время помогал рост предложения иностранной валюты. Экспортеры предъявляли
дополнительный спрос на российскую валюту в преддверии налоговых выплат. Но уже
на следующей неделе основные мировые валюты могут перейти к восстановлению,
предупредил Зварич. Целью этой волны роста может оказаться район 85-90 рублей
за доллар, заключил эксперт.
«Способствовать этому будет
снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика
налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — подчеркнул Зварич.
Ранее сотрудник департамента
экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский
заявил, что укрепление рубля относительно доллара скоро случится. В ближайшую
неделю может быть протестирован курс в районе 71 рубля за доллар, считает
специалист.