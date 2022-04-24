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    Аналитик Зварич предрек рублю ослабление на следующей неделе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Зварич предрек рублю ослабление на следующей неделе

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    pixabay.com

    Укрепление рубля может прекратиться
    уже на следующей неделе из-за снижения поддержки национальной валюты и смягчения
    валютного регулирования. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан
    Зварич.

    Сильному укреплению рубля в последнее
    время помогал рост предложения иностранной валюты. Экспортеры предъявляли
    дополнительный спрос на российскую валюту в преддверии налоговых выплат. Но уже
    на следующей неделе основные мировые валюты могут перейти к восстановлению,
    предупредил Зварич. Целью этой волны роста может оказаться район 85-90 рублей
    за доллар, заключил эксперт.                          

    «Способствовать этому будет
    снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика
    налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — подчеркнул  Зварич.

    Ранее сотрудник департамента
    экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский
    заявил, что укрепление рубля относительно доллара скоро случится. В ближайшую
    неделю может быть протестирован курс в районе 71 рубля за доллар, считает
    специалист.

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