Аналитик Зварич предрек рублю ослабление на следующей неделе

Сильному укреплению рубля в последнее

время помогал рост предложения иностранной валюты. Экспортеры предъявляли

дополнительный спрос на российскую валюту в преддверии налоговых выплат. Но уже

на следующей неделе основные мировые валюты могут перейти к восстановлению,

предупредил Зварич. Целью этой волны роста может оказаться район 85-90 рублей

за доллар, заключил эксперт.