Аналитик заявил об опасности переданных Киеву ракет AGM-88

Переданные Украине из США противорадиолокационные ракеты AGM-88 представляют реальную опасность, но у российских военных есть способы бороться с ними, заявил аналитик Сергей Хатылев.
В комментарии для «МК» он объяснил, в чем особенность боеприпасов, предназначенных для уничтожения станций РЛС и зенитно-ракетных комплексов.
«Они могут отстраиваться как от пассивных, так и активных помех. Правда, до определенного уровня», — заметил собеседник журналистов.
По его словам, наиболее эффективный метод борьбы с ракетами AGM-88 — это пресекать их запуск. То есть, российским силам противовоздушной обороны необходимо уничтожить самолет-носитель до момента запуска AGM-88.