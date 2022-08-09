Новости0

Аналитик заявил об опасности переданных Киеву ракет AGM-88

Аналитик заявил об опасности переданных Киеву ракет AGM-88
Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Переданные Украине из США противорадиолокационные ракеты AGM-88 представляют реальную опасность, но у российских военных есть способы бороться с ними, заявил аналитик Сергей Хатылев.

В комментарии для «МК» он объяснил, в чем особенность боеприпасов, предназначенных для уничтожения станций РЛС и зенитно-ракетных комплексов.

«Они могут отстраиваться как от пассивных, так и активных помех. Правда, до определенного уровня», — заметил собеседник журналистов.

По его словам, наиболее эффективный метод борьбы с ракетами AGM-88 — это пресекать их запуск. То есть, российским силам противовоздушной обороны необходимо уничтожить самолет-носитель до момента запуска AGM-88.

Вооружение вс рф ВСУ спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.