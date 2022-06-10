Аналитик Юшков призвал Европу не мечтать о снижении цен на газ

В последнее время в Европе стоимость газа немного снизилась. В этой связи эксперт отметил: падение произошло, потому что отопительный сезон закончился, а время кондиционирования, когда надо тратить энергию на охлаждение, еще не пришло. Борьба с жарой в Европе и Азии начнется в июле и продолжится в августе, пишет “Прайм“.