Аналитик Юшков призвал Европу не мечтать о снижении цен на газ

Цены на газ двухлетней давности больше не вернутся. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В последнее время в Европе стоимость газа немного снизилась. В этой связи эксперт отметил: падение произошло, потому что отопительный сезон закончился, а время кондиционирования, когда надо тратить энергию на охлаждение, еще не пришло. Борьба с жарой в Европе и Азии начнется в июле и продолжится в августе, пишет “Прайм“.
В период межсезонья, когда потребление энергии снижается, цена на энергоносители тоже падает, подчеркнул Юшков.
«Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена — это “подешевело”», — подчеркнул аналитик.
По мнению Юшкова, цены на трубопроводный газ для Европы, которые были два года назад, в 300-400 долларов, на рынок больше не вернутся, так как в мире наблюдается дефицит сырья, а потребление энергии только нарастает.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.