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Аналитик Юшков оценил статью WSJ о борьбе Европы и Азии за российский газ

Аналитик Юшков оценил статью WSJ о борьбе Европы и Азии за российский газ
Федеральное агентство новостей

Финансовый эксперт Игорь Юшков прокомментировал материал издания The Wall Street Journal о том, что западные страны и азиатские государства могут развернуть борьбу за поставки российского сжиженного природного газа.

«Да, эта борьба, по сути, и так есть — не только за российский СПГ, но и за мировой. Уже несколько лет существует система под названием “ценовой арбитраж”. Поставщик СПГ продает газ туда, где выше цена», — рассказал Юшков в беседе с RT.

Эксперт отметил, что азиатский рынок традиционно считался «премиальным», так как там цены на голубое топлива стабильно было выше общемировых. Однако сейчас стоимость газа в Европе растет и обогнала азиатские расценки.

wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY-SA 4.0
wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY-SA 4.0

«Европейцы весь 2022 год переплачивают за газ. Там цены — 1500-2000 долларов за тысячу кубических метров. Например, у них есть цель заполнить на 80 процентов газовые хранилища к 1 ноября. В нормальных условиях это стоило бы пять миллиардов долларов, а сейчас это будет стоить 50 миллиардов долларов», — подчеркнул Юшков.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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