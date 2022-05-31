Аналитик Юшков объяснил смысл шестого пакета антироссийских санкций

«Очевидно одно: в той или иной степени эмбарго будет. Возможно, не сейчас, но в ближайшее время. Если не удастся согласовать санкции на уровне Евросоюза, то страны ЕС, видимо, перейдут к формату национальных эмбарго. Для Венгрии это предмет торга, это не значит, что они никогда на это не пойдут. Они только хотят быть уверенными, что всегда будут получать достаточное количество нефти», — отметил Юшков.