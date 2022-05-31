Аналитик Юшков объяснил смысл шестого пакета антироссийских санкций

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Общественной Службе Новостей о том, что случится при отсутствии согласия внутри ЕС по поводу газового эмбарго в отношении России, и о том, как будет выглядеть полный запрет на российскую нефть.
По мнению Юшкова, полного запрета на топливо из РФ не будет из-за жесткой позиции Венгрии по этому вопросу. Скорее всего, Европейский союз постарается воздействовать на Будапешт, например деньгами.
«Очевидно одно: в той или иной степени эмбарго будет. Возможно, не сейчас, но в ближайшее время. Если не удастся согласовать санкции на уровне Евросоюза, то страны ЕС, видимо, перейдут к формату национальных эмбарго. Для Венгрии это предмет торга, это не значит, что они никогда на это не пойдут. Они только хотят быть уверенными, что всегда будут получать достаточное количество нефти», — отметил Юшков.
По его словам, Венгрия беспокоится о том, что любое эмбарго форсирует глобальный дефицит нефти, и тогда ее стоимость, даже по нефтепроводу «Дружба», увеличится.