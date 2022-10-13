Аналитик Юшков назвал 60 долларов за баррель высокой планкой для потолка цен на нефть из России

США были вынуждены поставить довольно высокую планку для потолка цен на российскую нефть, потому что в ином случае рынок может лишиться большей части топлива. Таким мнением поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Взгляд».
Заявления России о том, что страна не будет продавать нефть государствам, которые установили потолок цен, напугали Запад, уверен специалист. По словам Юшкова, инициатива предполагала снижение стоимости нефти и наполнение рынка дешевым сырьем. При этом, если Россия откажется поставлять топливо, то страны Запада добьются обратного эффекта.
«Мы видим трансформацию санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», — заявил аналитик.
Угроза бойкота со стороны России, а также решение ОПЕК+ снизить добычу нефти привели к тому, что США пытались установить высокую планку для топлива из РФ на уровне 60 долларов за баррель, резюмировал Юшков.