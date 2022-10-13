Аналитик Юшков назвал 60 долларов за баррель высокой планкой для потолка цен на нефть из России

«Мы видим трансформацию санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», — заявил аналитик.