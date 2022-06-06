Федеральное агентство новостейСеверодонецк является стратегически важным городом, который открывает дорогу к Киеву, заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров. Аналитик отметил, что украинские военные никогда не смогут отбить этот город, а заявления о якобы контрнаступлении ВСУ являются банальной попыткой поднять боевой дух военнослужащих. Винокуров напомнил, что после взятия под контроль Северодонецка и Лисичанска вся территория Луганской Народной Республики будет освобождена, передает телеканал «360». Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов согласен с мнением Винокурова о том, что оба населенных пункта навсегда потеряны для Киева. Однако он считает, что Лисичанск является стратегически более важным городом. «Он находится выше, чем Северодонецк. Соответственно, он более важен стратегически», — пояснил политолог.Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска завершают освобождение Святогорска на т..

Федеральное агентство новостей

Северодонецк является стратегически важным городом, который открывает дорогу к Киеву, заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Аналитик отметил, что украинские военные никогда не смогут отбить этот город, а заявления о якобы контрнаступлении ВСУ являются банальной попыткой поднять боевой дух военнослужащих. Винокуров напомнил, что после взятия под контроль Северодонецка и Лисичанска вся территория Луганской Народной Республики будет освобождена, передает телеканал «360».

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов согласен с мнением Винокурова о том, что оба населенных пункта навсегда потеряны для Киева. Однако он считает, что Лисичанск является стратегически более важным городом.

«Он находится выше, чем Северодонецк. Соответственно, он более важен стратегически», — пояснил политолог.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска завершают освобождение Святогорска на территории ДНР.