Аналитик указал на признаки готовящегося крупного наступления ВС РФ на Украине

Ситуацию на Украине можно описать как затишье перед бурей, заявил аналитик Анатолий Матвийчук.
В комментарии для NEWS.ru он указал на признаки готовящегося крупного наступления Вооруженных сил России. По словам эксперта, именно с этим связана пауза в продвижении войск.
«Тут надо понимать, что это затишье перед бурей. Собственно говоря, сейчас мы получаем контроль над позиционными районами и выходим на тактические рубежи для дальнейшего нанесения сокрушительного удара и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск», — разъяснил собеседник журналистов.
По его словам, за восемь лет конфликта в Донбассе украинская армия создала хорошо укрепленную линию обороны, потому сейчас союзным войскам приходится «прогрызать эти рубежи».