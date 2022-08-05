Аналитик указал на признаки готовящегося крупного наступления ВС РФ на Украине

«Тут надо понимать, что это затишье перед бурей. Собственно говоря, сейчас мы получаем контроль над позиционными районами и выходим на тактические рубежи для дальнейшего нанесения сокрушительного удара и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск», — разъяснил собеседник журналистов.