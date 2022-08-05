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Аналитик указал на признаки готовящегося крупного наступления ВС РФ на Украине

Аналитик указал на признаки готовящегося крупного наступления ВС РФ на Украине
Федеральное агентство новостей

Ситуацию на Украине можно описать как затишье перед бурей, заявил аналитик Анатолий Матвийчук.

В комментарии для NEWS.ru он указал на признаки готовящегося крупного наступления Вооруженных сил России. По словам эксперта, именно с этим связана пауза в продвижении войск.

«Тут надо понимать, что это затишье перед бурей. Собственно говоря, сейчас мы получаем контроль над позиционными районами и выходим на тактические рубежи для дальнейшего нанесения сокрушительного удара и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск», — разъяснил собеседник журналистов.

По его словам, за восемь лет конфликта в Донбассе украинская армия создала хорошо укрепленную линию обороны, потому сейчас союзным войскам приходится «прогрызать эти рубежи».

вс рф ВСУ Донбасс матвийчук спецоперация Украина
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