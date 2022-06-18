Аналитик Уэзингтон: российским системам РЭБ удалось «ослепить» ВСУ в ходе спецоперации

Российские специалисты с 2008 года активно модернизировали свои системы радиоэлектронной борьбы, заявил американский эксперт Томас Уэзингтон.
По словам аналитика, Москва добилась большого успеха в этой сфере, благодаря чему российским установкам РЭБ удалось буквально ослепить ВСУ во время спецоперации на Украине. Так, ВС РФ успешно провели высадку десанта и захватили военный аэропорт Гостомеля под Киевом благодаря блокировке украинских радаров и радиосвязи.
«Российская РЭБ была жестокой и эффективной, в особенности под Киевом. ВСУ часто были “ослеплены ею”. Она лишала их “глаз и ушей”», — пояснил американский эксперт.
Ранее западные аналитики отметили, что российские системы РЭБ в ходе спецоперации доказали свою эффективность и лишили украинскую армию возможности в полную силу использовать беспилотники в Донбассе.