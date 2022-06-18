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Аналитик Уэзингтон: российским системам РЭБ удалось «ослепить» ВСУ в ходе спецоперации

Аналитик Уэзингтон: российским системам РЭБ удалось «ослепить» ВСУ в ходе спецоперации
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Российские специалисты с 2008 года активно модернизировали свои системы радиоэлектронной борьбы, заявил американский эксперт Томас Уэзингтон.

По словам аналитика, Москва добилась большого успеха в этой сфере, благодаря чему российским установкам РЭБ удалось буквально ослепить ВСУ во время спецоперации на Украине. Так, ВС РФ успешно провели высадку десанта и захватили военный аэропорт Гостомеля под Киевом благодаря блокировке украинских радаров и радиосвязи.

«Российская РЭБ была жестокой и эффективной, в особенности под Киевом. ВСУ часто были “ослеплены ею”. Она лишала их “глаз и ушей”», — пояснил американский эксперт. 

Ранее западные аналитики отметили, что российские системы РЭБ в ходе спецоперации доказали свою эффективность и лишили украинскую армию возможности в полную силу использовать беспилотники в Донбассе.

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