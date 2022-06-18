Аналитик Уэзингтон: российским системам РЭБ удалось «ослепить» ВСУ в ходе спецоперации

По словам аналитика, Москва добилась большого успеха в этой сфере, благодаря чему российским установкам РЭБ удалось буквально ослепить ВСУ во время спецоперации на Украине. Так, ВС РФ успешно провели высадку десанта и захватили военный аэропорт Гостомеля под Киевом благодаря блокировке украинских радаров и радиосвязи.