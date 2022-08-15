Об этом свидетельствуют визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на протесты Китая, и неспособность хозяина Белого дома самостоятельно надеть пиджак в Кентукки, считает эксперт.

Политика, проводимая американским правительством во главе с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, привела страну к состоянию банановой республики. Соответствующее заявление сделал аналитик британского журнала The Spectator Фредди Грей.