Аналитик Танкаев: один шаг вынудит Евросоюз ускорить сертификацию «Северного потока — 2»

Сертификация и ввод в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток — 2» могут быть завершены в достаточно сжатые сроки при наличии политического решения со стороны Европы, заявили в Госдуме. Что вынудит Евросоюз изменить свою позицию в отношении России и ее проекта, рассказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в беседе с «Народными Новостями».

Как отметили в Госдуме, в настоящий момент сдерживающим фактором для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является геополитическая задержка. В частности, давление оказывают Соединенные Штаты в отношении Евросоюза.

По словам Танкаева, Европа, в свою очередь, к оперативным политическим решениям никогда не готова. Дело в том, что данные решения принимаются коллективно, а коллектив руководства Европейского союза — это очень разноплановая структура.

«Люди с разными интересами не могут достигнуть единого согласия. В результате никогда не принимаются решения. Но, если возникает критическая ситуация, когда под угрозой оказывается общественное мнение избирателей, то политики на это остро реагируют», — объяснил эксперт.

Собеседник НН также напомнил, что сначала «Северный поток — 1» был ограничен Третьим энергопакетом. Потом началась зима, ударили холода. Тогда европейцам понадобился газ, которого не хватало.

«В тот раз коллективное руководство Евросоюза сначала увеличило долю разрешенной загрузки трубопровода с 50% до 80%. На следующий день температура понизилась еще больше, и европейские власти разрешили использовать “Северный поток” на 100%», — отметил специалист.

В этой связи Танкаев подчеркнул, что барьеры, установленные европейцами, очень сильно мешают им же самим. Однако в критической ситуации они всегда идут на снятие всех ограничений.

«С моей точки зрения, совсем скоро Европейский союз созреет до того, чтобы начать искать компромисс с Россией, снимать барьеры. В этом случае, страна должна быть готова пойти навстречу Европе», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, есть лишь единственный шаг, который позволил бы сохранить Европейскому союзу лицо при отмене каких-либо ограничений в отношении российского проекта.

«Этим шагом является отмена монополии “Газпрома” на экспорт газа по трубам. Это решение уже давно напрашивается. Необязательно разрешать всем и каждому экспортировать газ. Но крупнейшие государственные компании, такие как “Роснефть”, конечно же должны быть включены в этот пул», — пояснил специалист.

Только в таком случае, считает Танкаев, исчезнет большинство ограничений, связанные с Третьим энергопакетом. А именно, будет ликвидирована проблема с продажей газа только через хабы или, иными словами, через биржу.

«Конечно, данное решение ситуации не позволит отменить правило, которое было установлено более 50-ти лет назад — не более 33% энергоносителей может поставляться Россией. Это правило все равно, рано или поздно, придется отменять. Однако в данном случае, какие-то ни было встречные шаги России невозможны, потому что европейцам нужно договариваться самим с собой», — уточнил эксперт.

В завершение собеседник НН добавил, что на данный момент необходимость «встречного движения» и определенного компромисса совершенно очевидны для России и Европы.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что политолог Сатановский призвал Европу «поблагодарить» Польшу за высокие цены на газ.

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