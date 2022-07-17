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Аналитик Сыроваткин назвал новую «красную линию» для рубля

Аналитик Сыроваткин назвал новую «красную линию» для рубля
Федеральное агентство новостей

Ведущий аналитик глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал новую «красную линию» для рубля. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм». 

По мнению эксперта, вся риторика и действия властей направлены на ограничение укрепления российской валюты, но она достаточно условная. Позиция чиновников ожесточилась когда курс приблизился к 50 рублям за доллар.  

Для разных экономических отраслей комфортный курс свой, хотя власти называют цифру в 70-80 рублей. Но как на него выйти — вопрос открытый, подытожил эксперт. 

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