Аналитик Сыроваткин назвал новую «красную линию» для рубля

Ведущий аналитик глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал новую «красную линию» для рубля. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм».
По мнению эксперта, вся риторика и действия властей направлены на ограничение укрепления российской валюты, но она достаточно условная. Позиция чиновников ожесточилась когда курс приблизился к 50 рублям за доллар.
Для разных экономических отраслей комфортный курс свой, хотя власти называют цифру в 70-80 рублей. Но как на него выйти — вопрос открытый, подытожил эксперт.