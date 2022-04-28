Аналитик Соловейчик подверг критике транспортную реформу в Петербурге

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Сезон отпусков — период, когда в Петербург приезжает много туристов. Однако транспортная реформа может испортить впечатление от города, поскольку безналичный расчет удобен не для всех, сообщает «Политэксперт».
Оплата проезда в наземном транспорте производится «Подорожником», льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом, который можно купить в специальных кассах.
«Я лично знаю немалое количество петербуржцев, которые платили наличными кондукторам и сейчас сталкиваются с проблемами при покупке одноразовых билетов с QR-кодами: то автомат не работает, то просто нет автомата», — заявил политический и экономический аналитик, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году Петербург посетят 5 млн туристов. В транспорте практически невозможно купить одноразовые билеты. Многоразовые туристам не нужны, если они приехали на несколько дней. Расчет по единым электронным билетам в транспорте удобен только местным жителям, а приезжим — наоборот.
Соловейчик считает, что избавляться от наличного расчета в городском транспорте было преждевременным решением. Сначала надо было отработать и проверить все технические нюансы. Тем более, что кондукторы попали под сокращение из-за реформы и лишились работы.