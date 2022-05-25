Аналитик Шурыгин: удар ВС РФ по заводу «Мотор Сич» подорвал военную промышленность Украины

Ракетный удар по территории запорожского авиастроительного завода «Мотор Сич» подорвал военную промышленность Украины, заявил аналитик Владислав Шурыгин.
В комментарии телеканалу «360» он напомнил, что предприятие является одним из самых старых на Украине, а его важность объясняется созданием двигателей для турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.
«Его нынешнее значение высоко, потому что именно “Мотор Сич” последний год был основным поставщиком двигателей для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и новых перспективных тяжелых беспилотников», — разъяснил эксперт.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что по цехам завода «Мотор Сич» был нанесен удар ракетами морского и воздушного базирования.