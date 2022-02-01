Аналитик Шульгин призвал не рассчитывать на укрепление рубля из-за геополитических рисков

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин спрогнозировал, как на российской валюте отразится ситуация на геополитической арене.

Неопределенность рубля сохранится весь год, поэтому не стоит рассчитывать на укрепление рубля.

«Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком», — приводит мнение Шульгина агентство «Прайм».

Он напомнил о риске возможных санкций. Например, Евросоюз может ввести ограничения за то, что Россия якобы неправомерно использует свое положение ключевого поставщика топлива.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что в случае уменьшения геополитических и санкционных рисков курс рубля может составить 73–75 единиц за доллар и 84–85 единиц за евро.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ всячески стимулирует переход на расчет в национальных валютах. США делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов, цитирует его URA.RU.

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