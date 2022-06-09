Аналитик Рожин рассказал об ужасной находке российских военных на «Азовстали»

На территории «Азовстали» нашли доменную печь, в которой находились человеческие останки. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.
Находку обнаружили российские военные во время обследования металлургического комбината в Мариуполе. Известно, что завод долгое время выступал в качестве укрытия для украинских националистов.
«Найденное отправлено на экспертизу. Надеемся, что худшие ожидания не подтвердятся», — отметил Рожин в собственном Telegram-канале.
Военный аналитик подчеркнул, что когда речь идет о батальоне «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), «удивляться уже нечему».
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела