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Аналитик Рожин рассказал об ужасной находке российских военных на «Азовстали»

Аналитик Рожин рассказал об ужасной находке российских военных на «Азовстали»
Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

На территории «Азовстали» нашли доменную печь, в которой находились человеческие останки. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

Находку обнаружили российские военные во время обследования металлургического комбината в Мариуполе. Известно, что завод долгое время выступал в качестве укрытия для украинских националистов.

«Найденное отправлено на экспертизу. Надеемся, что худшие ожидания не подтвердятся», — отметил Рожин в собственном Telegram-канале.

Военный аналитик подчеркнул, что когда речь идет о батальоне «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), «удивляться уже нечему».

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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