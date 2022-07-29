Аналитик Рожин предложил Госдуме признать американские спецслужбы террористическими

Так эксперт прокомментировал информацию о намерении США объявить Россию «спонсором терроризма». Он также предложил официально обвинить Вашингтон в создании «Аль-Каиды»* (запрещена и признана террористической организацией на территории РФ) и ИГИЛ* (запрещен и признан террористической организацией на территории РФ).