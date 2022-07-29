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Аналитик Рожин предложил Госдуме признать американские спецслужбы террористическими

Аналитик Рожин предложил Госдуме признать американские спецслужбы террористическими
youtube.com/Альпари

Государственная дума РФ должна признать американские и украинские спецслужбы террористическими. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал военный аналитик Борис Рожин.

Так эксперт прокомментировал информацию о намерении США объявить Россию «спонсором терроризма». Он также предложил официально обвинить Вашингтон в создании «Аль-Каиды»* (запрещена и признана террористической организацией на территории РФ) и ИГИЛ* (запрещен и признан террористической организацией на территории РФ).

«На отношения с дружественными и нейтральными странами эти резолюции серьезного значения не окажут», — подчеркнул Рожин.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на планы США внести Россию в список стран, «спонсирующих терроризм».

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
американские спецслужбы госдума спонсоры терроризма
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