Аналитик Рожин предложил Госдуме признать американские спецслужбы террористическими

Государственная дума РФ должна признать американские и украинские спецслужбы террористическими. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал военный аналитик Борис Рожин.
Так эксперт прокомментировал информацию о намерении США объявить Россию «спонсором терроризма». Он также предложил официально обвинить Вашингтон в создании «Аль-Каиды»* (запрещена и признана террористической организацией на территории РФ) и ИГИЛ* (запрещен и признан террористической организацией на территории РФ).
«На отношения с дружественными и нейтральными странами эти резолюции серьезного значения не окажут», — подчеркнул Рожин.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на планы США внести Россию в список стран, «спонсирующих терроризм».
- * – запрещенная в РФ террористическая организация