Аналитик Риттер предупредил Украину о последствиях враждебности в отношении России

Украина еще может позволить себе проявлять враждебность в отношении России, но вскоре ситуация изменится. Об этом рассказал американский военный аналитик Скотт Риттер.
Как отметил эксперт, враждебность является роскошью, которой у киевского режима больше не будет.
«Вы питаете враждебность, но только себе на погибель. Не хочу никого пугать, но России надоело играть в игры. (Президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин недавно сказал “я еще даже не начинал”, и вот теперь россияне говорят “все, мы начинаем применять болезненные средства”», — объяснил Риттер.
Российские власти объявили о старте спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Целью кампании заявлена защита жителей Донбасса.