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Аналитик Риттер предупредил Украину о последствиях враждебности в отношении России

Аналитик Риттер предупредил Украину о последствиях враждебности в отношении России
wikipedia.org/Андрій Маестро. /CC BY-SA 4.0

Украина еще может позволить себе проявлять враждебность в отношении России, но вскоре ситуация изменится. Об этом рассказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

Как отметил эксперт, враждебность является роскошью, которой у киевского режима больше не будет.

«Вы питаете враждебность, но только себе на погибель. Не хочу никого пугать, но России надоело играть в игры. (Президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин недавно сказал “я еще даже не начинал”, и вот теперь россияне говорят “все, мы начинаем применять болезненные средства”», — объяснил Риттер.

Российские власти объявили о старте спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Целью кампании заявлена защита жителей Донбасса.

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