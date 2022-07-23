Аналитик Риттер предупредил Украину о последствиях враждебности в отношении России

«Вы питаете враждебность, но только себе на погибель. Не хочу никого пугать, но России надоело играть в игры. (Президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин недавно сказал “я еще даже не начинал”, и вот теперь россияне говорят “все, мы начинаем применять болезненные средства”», — объяснил Риттер.