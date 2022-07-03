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Аналитик Риттер предрек поражение «прибалтийских хулиганов» после блокады Калининграда

Аналитик Риттер предрек поражение «прибалтийских хулиганов» после блокады Калининграда
wikipedia.org / Lady-F / CC BY-SA 3.0

Инициированная Литвой блокада Калининграда может обернуться исчезновением прибалтийских стран с карты. Такой точки зрения придерживается аналитик из США Скотт Риттер.

Как отметил американец, Вильнюс в этом случае похож на шпица, который решил вступить в схватку с ротвейлером.

«Все проблемы закончатся, когда русские промаршируют сквозь Литву, Латвию, Эстонию и коридор будет до Санкт-Петербурга. И с этими тремя прибалтийскими хулиганами будет покончено», — рассуждает Риттер.

Компания «Литовские железные дороги» в июне объявила о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. В МИД оценили этот шаг как открыто враждебный и предупредили Вильнюс о последствиях.

блокада калининград Литва
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