Инициированная Литвой блокада Калининграда может обернуться исчезновением прибалтийских стран с карты. Такой точки зрения придерживается аналитик из США Скотт Риттер.
Как отметил американец, Вильнюс в этом случае похож на шпица, который решил вступить в схватку с ротвейлером.
«Все проблемы закончатся, когда русские промаршируют сквозь Литву, Латвию, Эстонию и коридор будет до Санкт-Петербурга. И с этими тремя прибалтийскими хулиганами будет покончено», — рассуждает Риттер.
Компания «Литовские железные дороги» в июне объявила о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. В МИД оценили этот шаг как открыто враждебный и предупредили Вильнюс о последствиях.