Коллективному Западу грозит столкновение с мощной ответной реакцией официальной Москвы за украинский кризис. Соответствующее заявление сделал аналитик RAND Брайан Фредерик.
По словам эксперта, западные государства уже продемонстрировали все свои меры наказания, в то время как Россия все это время лишь отбивалась. Однако теперь им следует приготовиться самим отражать сокрушительный ответ Москвы, считает обозреватель.
Речь идет о таких российских мерах, как кибератаки на объекты инфраструктуры стран Североатлантического альянса, подчеркнул Фредерик. Также Западу следует остерегаться ярости русского народа, подытожил эксперт.
Ранее RT писал, что на протяжении семи лет американские власти не убеждали Украину выполнять Минские соглашения, а лишь поощряли к бездействию. Об этом рассказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.