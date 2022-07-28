Аналитик Поульсен отметил очередное обострение «газовой войны»

Европейский рынок переживает третий по счету скачок цен на газ с декабря. Динамику торгов в этой нише объяснил энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен.
Специалист отметил, что нынешнее подорожание оказалось наиболее обоснованным из наблюдаемых. По его словам, игроки реагировали непосредственно на сокращение предложения на рынке.
«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», — сказал он в эфире телеканала TV2.
«Газпром» ранее сокращал прокачку топлива по магистрали «Северный поток». Компания начала поставлять по трубопроводу объем газа, не превышающий 20% от максимального.