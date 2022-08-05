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Аналитик Орлов: в радиусе поражения российских «Искандеров» находится часть европейских стран

Аналитик Орлов: в радиусе поражения российских «Искандеров» находится часть европейских стран
globallookpress. com. MOD Russia

Российские комплексы «Искандер» позволяют жителям Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей прочувствовали на себе ужас, который на протяжении восьми лет каждый день ощущали мирные граждане Донбасса. Об этом сообщает корреспондент  издания «Свободная пресса» Виталий Орлов.

По словам обозревателя, в радиусе поражения установок ВС РФ также находится часть европейских стран.

«Коллективный Запад, должен отдавать себе отчет в том, что зона поражения российских “Искандеров” полностью накрывает территорию не только захлебывающихся слюной в припадке русофобии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, но и относительно нейтральных и пока еще благополучных Швеции, Дании и Финляндии», — говорится в статье.

Вооруженные силы России активно применяют комплексы «Искандер» во время выполнения боевых задач в рамках спецоперации на территории Украины.

Вооружение европа искандер Россия
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