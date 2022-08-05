Аналитик Орлов: в радиусе поражения российских «Искандеров» находится часть европейских стран

«Коллективный Запад, должен отдавать себе отчет в том, что зона поражения российских “Искандеров” полностью накрывает территорию не только захлебывающихся слюной в припадке русофобии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, но и относительно нейтральных и пока еще благополучных Швеции, Дании и Финляндии», — говорится в статье.