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Аналитик Обухов: цинизм и алчность привели США к опасной черте в противостоянии с Россией

Аналитик Обухов: цинизм и алчность привели США к опасной черте в противостоянии с Россией
Федеральное агентство новостей

Цинизм и алчность привели Соединенные Штаты к опасной черте в борьбе с Россией. Таким мнением поделился аналитик Олег Обухов.

По словам эксперта, история ничему не научила США — американские стратегии уже давно вышли из строя. Это доказывает ситуация в Афганистане, передает радио Sputnik.

«Если политическая элита этого не понимает, так может, трезвый взгляд избирателей поспособствует им открыть глаза на происходящее? И, может, они изберут, наконец, в 2024 году такого американского лидера, который пойдет по пути созидания, а не разрушения?» — задался вопросом Обухов.

Ранее телеканал RT сообщил, что китайский консул в Белфасте Чжан Мэйфан прокомментировала итог возможного конфликта США с Россией и КНР. По ее словам, в противостоянии сверхдержав проигрывают все.

борьба с россией Олег Обухов США и Россия
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