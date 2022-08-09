Аналитик Обухов: цинизм и алчность привели США к опасной черте в противостоянии с Россией

«Если политическая элита этого не понимает, так может, трезвый взгляд избирателей поспособствует им открыть глаза на происходящее? И, может, они изберут, наконец, в 2024 году такого американского лидера, который пойдет по пути созидания, а не разрушения?» — задался вопросом Обухов.