Аналитик NI раскрыл истинную задачу Британии на Украине

«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать своих союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», — раскрыл Мейлендер истинную задачу Британии на Украине.