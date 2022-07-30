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Аналитик NI раскрыл истинную задачу Британии на Украине

Аналитик NI раскрыл истинную задачу Британии на Украине
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Великобритания использует киевский режим для достижения своей цели. К такому выводу пришел аналитик NI Джонатан Мейлендер.

По словам эксперта, британская сторона стремится улучшить позиции в Восточной Европе. Для этого Лондон поставляет Киеву вооружение, считает обозреватель.

«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать своих союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», — раскрыл Мейлендер истинную задачу Британии на Украине.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призналась, что станет лучшим другом Украине при одном условии. Для этого она должна стать премьер-министром Соединенного Королевства, указала министр.

великобритания Украина цель
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