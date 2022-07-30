Аналитик NI раскрыл истинную задачу Британии на Украине

Великобритания использует киевский режим для достижения своей цели. К такому выводу пришел аналитик NI Джонатан Мейлендер.
По словам эксперта, британская сторона стремится улучшить позиции в Восточной Европе. Для этого Лондон поставляет Киеву вооружение, считает обозреватель.
«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать своих союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», — раскрыл Мейлендер истинную задачу Британии на Украине.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призналась, что станет лучшим другом Украине при одном условии. Для этого она должна стать премьер-министром Соединенного Королевства, указала министр.