Аналитик NI Эпископос спрогнозировал многолетний кризис в НАТО из-за политики Турции

Североатлантический альянс оказался в опасной ловушке из-за своих планов на Финляндию и Швецию, сообщил обозреватель Марк Эпископос.
В публикации для The National Interest он отметил, что «обиженная Турция на десятилетия ослабит» НАТО, и ситуацию исправить будет крайне трудно.
По мнению эксперта, США могли бы оказать на Турцию давление, заблокировав сделку по продаже модернизированных истребителей F-16, но практика показывает, что такие меры не эффективны в отношении Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скорее повысит ставки, нежели уступит.
«Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году», — напомнил Эпископос.
Он также отметил, что исключить Турцию из Альянса тоже не получится. Соответствующего механизма в организации попросту не существует.