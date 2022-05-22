Аналитик NI Эпископос спрогнозировал многолетний кризис в НАТО из-за политики Турции

По мнению эксперта, США могли бы оказать на Турцию давление, заблокировав сделку по продаже модернизированных истребителей F-16, но практика показывает, что такие меры не эффективны в отношении Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скорее повысит ставки, нежели уступит.