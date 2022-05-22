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Аналитик NI Эпископос спрогнозировал многолетний кризис в НАТО из-за политики Турции

Аналитик NI Эпископос спрогнозировал многолетний кризис в НАТО из-за политики Турции
Thomas Trutschel, via www.imago-images.de/Global Look Press

Североатлантический альянс оказался в опасной ловушке из-за своих планов на Финляндию и Швецию, сообщил обозреватель Марк Эпископос.

В публикации для The National Interest он отметил, что «обиженная Турция на десятилетия ослабит» НАТО, и ситуацию исправить будет крайне трудно.

По мнению эксперта, США могли бы оказать на Турцию давление, заблокировав сделку по продаже модернизированных истребителей F-16, но практика показывает, что такие меры не эффективны в отношении Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скорее повысит ставки, нежели уступит.

«Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году», — напомнил Эпископос.

Он также отметил, что исключить Турцию из Альянса тоже не получится. Соответствующего механизма в организации попросту не существует.

НАТО Турция финляндия Швеция
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