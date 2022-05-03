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    Аналитик назвал потерю российского рынка одной из причин, по которым Apple придётся поднять цены на iPhone 14 за пределами США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Аналитик назвал потерю российского рынка одной из причин, по которым Apple придётся поднять цены на iPhone 14 за пределами США

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    Несмотря на то, что выручка Apple за первый квартал смогла превзойти оценки аналитиков, генеральный директор Тим Кук предупредил, что Apple наблюдает некоторые негативные тенденции в середине текущего квартала, что может сократить выручку на 4-8 миллиардов долларов.

    Основными факторами, которые будут способствовать отставанию Apple в финансовом плане в этом квартале, стали закрытия предприятий из-за COVID-19 в Китае. Среди них много компаний по сборке продукции Apple. Также упоминается потеря российского рынка, растущий уровень инфляции, который оставляет покупателям всё меньше средств, а также общая нехватка компонентов, от которой уже давно страдает отрасль.


    Аналитик Apple Крис Касо из Raymond James считает, что компания будет вынуждена поднять цены на iPhone 14 за пределами США в ответ на снижение курсов национальных валют в разных странах.

    Мы думаем, что сентябрь будет хорошим, если предположить, что ситуация в Китае нормализуется. Однако Apple придется поднять цены в местных валютах, когда новые iPhone появятся на рынке, если обменные курсы к тому времени не изменятся. Когда это случалось в прошлом, рост местных цен негативно отражался на спросе на единицу продукции. Наконец, ожидается, что доход от сервисов будет расти, но замедлится в годовом исчислении.


    Крис Касо

    В долларовом выражении цены на iPhone намного выше в большинстве стран за пределами США , поэтому дальнейшее повышение может негативно сказаться на продажах смартфонов компании.

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