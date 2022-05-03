Аналитик назвал потерю российского рынка одной из причин, по которым Apple придётся поднять цены на iPhone 14 за пределами США

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Несмотря на то, что выручка Apple за первый квартал смогла превзойти оценки аналитиков, генеральный директор Тим Кук предупредил, что Apple наблюдает некоторые негативные тенденции в середине текущего квартала, что может сократить выручку на 4-8 миллиардов долларов.

Основными факторами, которые будут способствовать отставанию Apple в финансовом плане в этом квартале, стали закрытия предприятий из-за COVID-19 в Китае. Среди них много компаний по сборке продукции Apple. Также упоминается потеря российского рынка, растущий уровень инфляции, который оставляет покупателям всё меньше средств, а также общая нехватка компонентов, от которой уже давно страдает отрасль.





Аналитик Apple Крис Касо из Raymond James считает, что компания будет вынуждена поднять цены на iPhone 14 за пределами США в ответ на снижение курсов национальных валют в разных странах.

Мы думаем, что сентябрь будет хорошим, если предположить, что ситуация в Китае нормализуется. Однако Apple придется поднять цены в местных валютах, когда новые iPhone появятся на рынке, если обменные курсы к тому времени не изменятся. Когда это случалось в прошлом, рост местных цен негативно отражался на спросе на единицу продукции. Наконец, ожидается, что доход от сервисов будет расти, но замедлится в годовом исчислении.

Крис Касо

В долларовом выражении цены на iPhone намного выше в большинстве стран за пределами США , поэтому дальнейшее повышение может негативно сказаться на продажах смартфонов компании.