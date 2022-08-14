Аналитик на примере батальона «Кракен» объяснил низкий уровень подготовки ВСУ

«Военнослужащие, которые сейчас попадают в ВСУ, это, как правило, люди, ранее находившиеся в территориальной обороне. То есть обычные ополченцы, гражданские лица. Которые получили стрелковое вооружение, как правило, автомат Калашникова, попрыгали с ним дней пять и максимум, что научились, — собирать и разбирать его», — рассказал собеседник журналистов.