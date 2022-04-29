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    Аналитик Муртазин: цена мобильной связи в России должна была подняться раньше

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Муртазин: цена мобильной связи в России должна была подняться раньше

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    pixabay.com

    Мобильная связь на территории России подорожала на 10% после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы РФ. Однако стоимость услуг операторов должна была подняться раньше, считает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

    В интервью для РИА Новости эксперт подчеркнул, что инфляция не является основной причиной повышения цен. Это коррекционный процесс, поскольку до этого правительство искусственно сдерживало подъем.

    «Если смотреть на последние годы, операторы испытывали давление именно со стороны государства, оно не давало поднимать тарифы, считая это социальной функцией», — говорит Муртазин.

    Ранее британская газета The Times написала, что в Европе завершилась эпоха низких цен, а ее страны ожидают бунты. Об этом пишет URA.RU.

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