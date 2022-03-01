Аналитик Моржаретто не исключил уход зарубежных автоконцернов из России

Технологические санкции могут вынудить иностранные автоконцерны принять решение о закрытии производства и приостановке экспорта машин в Россию.

Евросоюз и Запад объявили о санкциях против РФ после объявления президентом Владимиром Путиным военной спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер отметил, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы защитить жителей Донбасса.

«Если будут технологические какие-то санкции, то уйти могут все», — отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью РИА Новости.

Ранее американская автомобильная корпорация General Motors объявила о прекращении поставок транспортных средств в Россию. Руководство автоконцерна заверило, что принимает меры для снижения негативного влияния антироссийских санкций.

загрузка...