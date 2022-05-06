Аналитик Моро: НАТО опасно приблизилась к столкновению с Россией из-за поставок оружия Украине

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Североатлантический альянс рискует столкнуться в вооруженном противостоянии с Россией из-за политики милитаризации Украины, заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа и вооружениям Ксавье Моро.
В комментарии для РИА Новости он отметил, что нынешняя ситуация начинает «сильно походить на мировую войну».
«Когда Запад вооружает Украину современным наступательным оружием и обучает украинских операторов в Великобритании, Франции, Германии или Польше, мы опасно приближаемся к прямому вовлечению в конфликт войск НАТО», — сказал эксперт.
По его словам, американский военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, восполняя запасы оружия. При этом Украина, вступившая в систему ленд-лиза, обременяет себя непосильными долгами.