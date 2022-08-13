Аналитик Мильчакова ожидает увеличения волатильности рубля до конца лета

«Напомню также, что в августе не будет плановых заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам, и в определенной степени это лишит рубль значимых ориентиров и увеличит волатильность российской валюты. До конца лета ожидаем по курсу доллара — 60-64 рублей за доллар, по курсу евро — 61-65 рублей за евро», — сказала она.