Аналитик Мильчакова ожидает увеличения волатильности рубля до конца лета

Российская валюта может стать более нестабильной к концу месяца, такую точку зрения высказала ведущий аналитик ИК «ФридомФинанс» Наталья Мильчакова в разговоре с ФАН.
Специалист отметила, что стоимость нефти остается в коридоре от 90 до 100 долларов за баррель. Это оказывает поддержку рублю, считает она. Также Мильчакова ждет негативного влияния публикации данных о сокращении российской экономики.
«Напомню также, что в августе не будет плановых заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам, и в определенной степени это лишит рубль значимых ориентиров и увеличит волатильность российской валюты. До конца лета ожидаем по курсу доллара — 60-64 рублей за доллар, по курсу евро — 61-65 рублей за евро», — сказала она.
Аналитики SberCIB Investment Research ожидают ослабления доллара до отметки в 55 рублей в августе. Это связывают с необходимостью для компаний продать валютную выручку, передает «ФедералПресс».