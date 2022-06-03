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Аналитик Михайлов: ВСУ потеряли как минимум половину военнослужащих на востоке Украины

Аналитик Михайлов: ВСУ потеряли как минимум половину военнослужащих на востоке Украины
Федеральное агентство новостей

Украинская армия потеряла половину личного состава, который был размещен на территориях ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В интервью Ura.ru он рассказал, что киевские власти скрывают реальные данные о потерях украинской армии. При этом он отметил, что они могут достигать, по разным оценкам, от 40 до 50 тысяч военнослужащих.

«Учитывая, что группировка на востоке Украины: на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет», — объяснил аналитик.

Михайлов также добавил, что Украина замалчивает информацию о взятых в плен украинских военных. По его словам, на сегодняшний день на территории Донбасса находятся около восьми тысяч военнопленных.

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