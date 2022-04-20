Аналитик Михайлов: нельзя недооценивать поставки Западом оружия Украине

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Поставляемое Украине западными странами вооружение нельзя
недооценивать. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа
Александр Михайлов.
В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» эксперту был
задан вопрос, какое оружие Запад передает Киеву и насколько оно эффективно.
Существует версия, что ВСУ получают устаревшие образцы вооружений, которые США
и Европа таким образом утилизируют.
На это аналитик отметил, что любое оружие несет смертельную
опасность, поэтому к данному вопросу нужно относиться крайне серьезно. Он также
добавил, что западные страны поставляют на Украину широкую линейку номенклатуры
огневых средств.
«Поэтому недооценивать поставляемое оружие — это самая,
наверное, неправильная позиция, наоборот стоит очень серьезно к этому относиться,
тем более с каждым этапом, витком этого противостояния запад насыщает Украину
более тяжелыми средствами вооружения», — сказал Михайлов.
По словам аналитика, Запад высказывает намерение поставлять
Киеву даже такие виды вооружений, которые переходят любые красные линии во взаимоотношениях
между РФ и НАТО. В этой связи эксперт призвал правильно оценивать серьезность
сложившейся ситуации.