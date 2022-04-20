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    Аналитик Михайлов: нельзя недооценивать поставки Западом оружия Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Михайлов: нельзя недооценивать поставки Западом оружия Украине

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    pixabay.com

    Поставляемое Украине западными странами вооружение нельзя
    недооценивать. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа
    Александр Михайлов.

    В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» эксперту был
    задан вопрос, какое оружие Запад передает Киеву и насколько оно эффективно.
    Существует версия, что ВСУ получают устаревшие образцы вооружений, которые США
    и Европа таким образом утилизируют.

    На это аналитик отметил, что любое оружие несет смертельную
    опасность, поэтому к данному вопросу нужно относиться крайне серьезно. Он также
    добавил, что западные страны поставляют на Украину широкую линейку номенклатуры
    огневых средств.

    «Поэтому недооценивать поставляемое оружие — это самая,
    наверное, неправильная позиция, наоборот стоит очень серьезно к этому относиться,
    тем более с каждым этапом, витком этого противостояния запад насыщает Украину
    более тяжелыми средствами вооружения», — сказал Михайлов.

    По словам аналитика, Запад высказывает намерение поставлять
    Киеву даже такие виды вооружений, которые переходят любые красные линии во взаимоотношениях
    между РФ и НАТО. В этой связи эксперт призвал правильно оценивать серьезность
    сложившейся ситуации.

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