Аналитик Михайлов: нельзя недооценивать поставки Западом оружия Украине

«Поэтому недооценивать поставляемое оружие — это самая,

наверное, неправильная позиция, наоборот стоит очень серьезно к этому относиться,

тем более с каждым этапом, витком этого противостояния запад насыщает Украину

более тяжелыми средствами вооружения», — сказал Михайлов.