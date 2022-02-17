Аналитик Лынова опровергла способность VPN предотвращать кражу банковских данных

Аналитик Лынова опровергла способность VPN предотвращать кражу банковских данных Новости
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VPN-соединение не гарантирует должную защиту от похищения персональных и банковских данных злоумышленниками. Об этом сообщила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Она объяснила, что для кражи подобной информации мошенники используют поддельные ссылки, перейдя по которым, жертва самостоятельно передает все свои личные данные преступникам. Исключение представляют собой лишь сервисы, которые проводят сканирование веб-страниц, проверяя их репутацию, и не позволяя пользователю переходить по вредоносным ссылкам, передает РИА Новости.

«Для похищения этих данных у пользователя хакеры, как правило, применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву собственноручно передать ценную информацию мошеннику», — добавила Лынова.

По словам эксперта, обеспечить безопасность личных данных в Сети пользователям поможет лишь соблюдение кибергигиены. Необходимо держаться подальше от подозрительных сайтов и верить только информации из надежных источников.

 
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