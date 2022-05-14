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    Аналитик Коротченко: Украина не получит от США всей обещанной помощи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Коротченко: Украина не получит от США всей обещанной помощи

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    pixabay.com/PD

    Украина может получить от США оружия только 10-15 миллиардов долларов вместо обещанных 40. В этом уверен военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

    Он уверен, что порядка 15% выделенных средств по нелегальным схемам отправят в Африку, Латинскую Америку, Болгарию, Румынию или на Ближний Восток.

    «Разумеется, не все эти деньги будут материализованы в конкретные образцы оружия по отпускным ценам американских производителей. От 40-миллиардного пакета, выделенного Вашингтоном на вооружение Украины, поставки реальной техники будут в лучшем случае на сумму 10-15 миллиардов», – заявил Коротченко в интервью РИА Новости.

    По его мнению, будет накрутка в цене. Стоимость каждой единицы вооружения, направляемого ВСУ, будет выше в несколько раз.

    «К тому же в ряде поставок будет осуществляться передача не новой техники, а уже произведенных ранее вооружений со складов в США и в Европе, в ряде случаев – с критическими сроками хранения. Или, например, переданы те же вертолеты Ми-17 из “афганского” задела», – объяснил на пальцах военный эксперт.

    Ранее президент США Джо Байден попросил у конгресса 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Палата представителей согласилась дать 40 миллиардов.

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