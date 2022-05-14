Аналитик Коротченко: Украина не получит от США всей обещанной помощи

«К тому же в ряде поставок будет осуществляться передача не новой техники, а уже произведенных ранее вооружений со складов в США и в Европе, в ряде случаев – с критическими сроками хранения. Или, например, переданы те же вертолеты Ми-17 из “афганского” задела», – объяснил на пальцах военный эксперт.