Аналитик Коган: в России могут подешеветь пиломатериалы

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Покупательская способность населения в России падает, поэтому ждать роста цен в стране не стоит. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Год назад пиломатериалы уже подешевели примерно на 20%. Этот тренд в дальнейшем продолжится или цены устаканятся на нынешних уровнях, сообщил агентству «Прайм» аналитик.
Коган напомнил, что одним из главных покупателей древесины для России был Китай. Однако раньше экспорт велся не только на легальной основе.
«Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные», — отметил эксперт.
Ранее президент гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что цены на хлеб по итогам года вырастут в России меньше инфляции, сообщает «Царьград». Все ингредиенты для хлебобулочных изделий в России на 99,9% отечественные и их хватает с избытком, отметил эксперт.