Аналитик Коган: в России могут подешеветь пиломатериалы

Ранее президент гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что цены на хлеб по итогам года вырастут в России меньше инфляции, сообщает «Царьград». Все ингредиенты для хлебобулочных изделий в России на 99,9% отечественные и их хватает с избытком, отметил эксперт.