Аналитик Коган: бензин в России подорожает на 10% к концу года

Кроме того, на цены на бензин будет влиять налоговый фактор,

в частности, возможные изменения в демпферном механизме. По итогам года бензин

может подорожать на 8-10%. Цена литра АИ-92 на АЗС в среднем превысит 50

рублей, заключил Коган.