Аналитик Коган: бензин в России подорожает на 10% к концу года

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Цены на бензин на заправках в перспективе будут расти в
пределах инфляции, хотя в последние недели топливо дешевело, заявил глава
отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил
Коган.
Долларовая цена литра бензина раньше составлял 70-75 центов,
теперь она упала до 50 центов. На это и будут ссылаться экспортеры, сообщил
агентству «Прайм»
Коган.
«Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании
могут переключить внимание на российских потребителей, поэтому цены после того,
как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти
вверх», – заявил аналитик.
Кроме того, на цены на бензин будет влиять налоговый фактор,
в частности, возможные изменения в демпферном механизме. По итогам года бензин
может подорожать на 8-10%. Цена литра АИ-92 на АЗС в среднем превысит 50
рублей, заключил Коган.