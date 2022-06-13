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Аналитик Кнутов: Россия не ожидала откровенного вмешательства Запада в спецоперацию на Украине

Аналитик Кнутов: Россия не ожидала откровенного вмешательства Запада в спецоперацию на Украине
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

В России никак не ожидали, что специальная военная операция на Украине затянется, поскольку не предполагали, что Запад начнет настолько активно вмешиваться в ситуацию. Такое заявление сделал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов изданию Украина.ру.

Ранее стало известно, что украинская армия почти полностью израсходовала собственное вооружение и теперь приходится рассчитывать только на боеприпасы НАТО.

Кнутов подчеркнул, что оружие, которое находилось у ВСУ с самого начала военной операции, было ликвидировано российскими войсками. Теперь Киев использует натовское оружие и советское из Восточной Европы.

«Если бы их не было, мы бы задачи спецоперации уже выполнили», — заявил Кнутов.

По словам аналитика, в России сейчас идет перестройка экономики и переводится ряд оборонных предприятий на военные рельсы.

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