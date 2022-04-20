Аналитик Юлин: уникальные характеристики «Сармата» делают ракету «неуловимой» для западной ПРО

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Успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической
ракеты «Сармат» призван продемонстрировать работоспособность всей системы. Об
этом сообщил военный эксперт Борис Юлин.
Аналитик отметил, что уникальные характеристики ракеты не
позволят западной противоракетной обороне осуществить ее перехват благодаря
маневрирующей боевой части, передает телеканал «Звезда».
«Это новая межконтинентальная баллистическая ракета, которую
меньше шансов перехватить в сравнении со старыми. Именно для нее создавался
маневрирующих блок “Авангард”», — рассказал Юлин.
Военный эксперт уточнил, что боевая часть «Сармата»
специально создавалась маневрирующей, чтобы на конечном участке траектории ее еще
сложнее было перехватить. В настоящий момент российская система не имеет
аналогов во всем мире.