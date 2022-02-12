Дания подписала оборонное соглашение с США и согласилась на размещение американских войск и арсеналов на своей территории. По мнению аналитиков InfoBrics, Копенгаген пал очередной жертвой пропаганды Пентагона.

Копенгаген пошел на военное соглашение с Вашингтоном. Годами датские власти придерживались нейтралитета, однако сдались под натиском пропаганды Пентагона и забеспокоились о «российской угрозе», из-за которой и пошли на сотрудничество с США. Об этом в публикации для портала InfoBrics высказался политолог Лукас Лейрос. «ПолитРоссия» приводит его статью в пересказе.

По мнению американского эксперта, Дания не просто согласилась на размещение американских военных и арсеналов на своей территории. Армия США теперь беспрепятственно может оккупировать страну. Копенгаген при этом доволен сделкой и считает себя надежно защищенным от «российской угрозы». Восторг от оборонного сотрудничества пока что не разделяют только оппозиционные партии.

По словам Лейроса, датские оппозиционеры уже поняли, что Копенгаген совершил ошибку, поскольку Россия не собирается ни с кем воевать, о чем Кремль и так неоднократно сообщал. Дания за бесценок продала военный суверенитет. Пентагон уже превратил страну в плацдарм для атаки на Россию и, скорей всего, не постесняется пустить ее в расход в случае войны.

Неделей ранее Пентагон под предлогом усиления НАТО в Восточной Европе разработал план по переброске 1700 военнослужащих в Польшу. Американское военное ведомство также отправит солдат в Румынию и ФРГ, о чем пишет издание Argumenti.ru.

загрузка...