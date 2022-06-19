Аналитик Хатылев: ВС РФ нашли способ нивелировать поставки на Украину иностранных ударных БПЛА

Страны НАТО активно снабжают ВСУ ударными беспилотниками, но количество БПЛА не означает качество, заявил бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
В комментарии для издания «ПолитЭксперт» он отметил, что российские военные уже нашли способ нивелировать поставки на Украину иностранных дронов.
«Мы можем побеждать противника и меньшими средствами, эффективно используя передовую современную систему управления — это и есть военное искусство», — сказал он.
Эксперт напомнил, что в распоряжении у ВС РФ имеется определенное количество суперсовременных БПЛА, а также модифицированные модели ранних аппаратов. Более того, сейчас проводятся испытания совместной работы истребителей Су-57 с беспилотниками «Охотник». Хатылев подчеркнул, что действует такой тандем очень эффективно.