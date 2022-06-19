Аналитик Хатылев: ВС РФ нашли способ нивелировать поставки на Украину иностранных ударных БПЛА

Эксперт напомнил, что в распоряжении у ВС РФ имеется определенное количество суперсовременных БПЛА, а также модифицированные модели ранних аппаратов. Более того, сейчас проводятся испытания совместной работы истребителей Су-57 с беспилотниками «Охотник». Хатылев подчеркнул, что действует такой тандем очень эффективно.