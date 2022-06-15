Аналитик Гривач: Европа может остаться без газа из-за действий Siemens

Отказ компании Siemens от ремонта турбин для «Северного потока» повлияет на объемы поставляемого в Европу газа. Однако запуск трубопровода «Северный поток — 2» помог бы разрешить ситуацию. Об этом замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал Общественной Службе Новостей.
«Поставки газа по “Северному потоку” сократятся минимум на 40% уже сейчас. Это повлияет на доступность газа в Европе в ближайшее время для закачки в подземные хранилища. А в перспективе, если поставщик оборудования не станет выполнять свои обязательства по его обслуживанию, то ситуация скажется и на текущем снабжении европейских потребителей», — заявил аналитик.
По его мнению, решить проблему можно либо путем смягчения санкций, либо с помощью запуска магистрали «Северный поток — 2».