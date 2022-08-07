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Аналитик Голованова назвала законные способы получить выходной 1 сентября

Аналитик Голованова назвала законные способы получить выходной 1 сентября
Агентство «Москва»

Чтобы посетить праздник своего ребенка, россияне могут получить законный выходной 1 сентября. Об этом заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Одним из вариантов может стать донорство и оплачиваемый выходной, который положен гражданину РФ по закону. Можно также написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы или спланировать ежегодный оплачиваемый отдых, который захватит 1 сентября.

А если есть возможность, всегда можно получить отгул у начальства, отработав затем сверхурочно.

1 сентября дополнительный выходной отгул
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RusNewsToday24
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