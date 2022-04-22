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    Аналитик Галушка: ответные меры России на санкции привели к скачку цен в США и ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Галушка: ответные меры России на санкции привели к скачку цен в США и ЕС

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    pixabay.com/PD

    Российская экономика вступила в противофазу с экономиками США и Евросоюза, цитирует заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Галушку портал SM-News.

    В ФРГ, например, промышленная инфляция
    выросла на 30,9%, что стало рекордом с 1949 года. Противофаза с мировой экономикой заключается в том, что российские власти стали
    отказываться от экспорта.

    «Сейчас, когда мы отвязались от этой экономики, мы получили
    ситуацию противофазы, когда там цены растут, у нас они седьмую неделю подряд
    снижаются, и имеют дальнейший потенциал к снижению. Те меры, которые были
    приняты российскими властями, и газ за рубли, и регулирование движения
    капитала, и ситуация от антироссийских санкций бумерангом, которая вернулась в
    мировую экономику, в экономики Запада, когда ограничения на поставки российских
    энергоносителей привели к тому, что цены скакнули вверх», — констатировал Галушка.

    Высокая инфляция в США спровоцировала серьезный рост цен на топливо и фастфуд. По итогам марта показатель увеличился до 8,5%.

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