Аналитик Галушка: ответные меры России на санкции привели к скачку цен в США и ЕС

«Сейчас, когда мы отвязались от этой экономики, мы получили

ситуацию противофазы, когда там цены растут, у нас они седьмую неделю подряд

снижаются, и имеют дальнейший потенциал к снижению. Те меры, которые были

приняты российскими властями, и газ за рубли, и регулирование движения

капитала, и ситуация от антироссийских санкций бумерангом, которая вернулась в

мировую экономику, в экономики Запада, когда ограничения на поставки российских

энергоносителей привели к тому, что цены скакнули вверх», — констатировал Галушка.