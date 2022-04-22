Аналитик Галушка: ответные меры России на санкции привели к скачку цен в США и ЕС

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Российская экономика вступила в противофазу с экономиками США и Евросоюза, цитирует заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Галушку портал SM-News.
В ФРГ, например, промышленная инфляция
выросла на 30,9%, что стало рекордом с 1949 года. Противофаза с мировой экономикой заключается в том, что российские власти стали
отказываться от экспорта.
«Сейчас, когда мы отвязались от этой экономики, мы получили
ситуацию противофазы, когда там цены растут, у нас они седьмую неделю подряд
снижаются, и имеют дальнейший потенциал к снижению. Те меры, которые были
приняты российскими властями, и газ за рубли, и регулирование движения
капитала, и ситуация от антироссийских санкций бумерангом, которая вернулась в
мировую экономику, в экономики Запада, когда ограничения на поставки российских
энергоносителей привели к тому, что цены скакнули вверх», — констатировал Галушка.
Высокая инфляция в США спровоцировала серьезный рост цен на топливо и фастфуд. По итогам марта показатель увеличился до 8,5%.