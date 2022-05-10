Аналитик Галактионов: заменить российскую нефть в Европе пока невозможно

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Попытки Евросоюза повлиять на РФ путем отказа от российской нефти выгодны третьей стороне. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
Это решение нанесет ощутимый ущерб по российской и европейской экономикам, считает специалист. Российская нефть составляет 25% нефтяного импорта ЕС, но по ряду нефтепродуктов доля России выше, передает «Прайм».
«Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок», — отмечает аналитик.
Провести изменения в этих механизмах за считанные месяцы не получится. В итоге в выигрыше окажутся страны Персидского залива. Они получат огромные доходы от продажи подорожавшей нефти в Индию и Китай, которые скупают российское сырье с дисконтом.