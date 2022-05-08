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    Аналитик Фролов предсказал Европе острый дефицит газа при отказе от российских поставок

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Фролов предсказал Европе острый дефицит газа при отказе от российских поставок

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    Федеральное агентство новостей

    Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что планы Евросоюза о равномерном распределении газа в случае прекращения сотрудничества с Россией не исключают возникновения дефицита сырья.

    В мире нет свободных объемов газа: делиться топливом с нуждающимися странами нереально, отметил Фролов в интервью «Ленте.ру». По его словам, у ЕС есть проблемы как с переброской сырья, так и с самими объемами.

    «Будет ситуация острейшего дефицита, которую невозможно будет решить предложениями просто перебрасывать газ», — резюмировал эксперт.

    Председатель Commerzbank Манфред Кноф ранее заявил, что энергоснабжение Германии находится под большой угрозой, а это несет риски волны банкротств.

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