Аналитик Фролов предсказал Европе острый дефицит газа при отказе от российских поставок

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что планы Евросоюза о равномерном распределении газа в случае прекращения сотрудничества с Россией не исключают возникновения дефицита сырья.
В мире нет свободных объемов газа: делиться топливом с нуждающимися странами нереально, отметил Фролов в интервью «Ленте.ру». По его словам, у ЕС есть проблемы как с переброской сырья, так и с самими объемами.
«Будет ситуация острейшего дефицита, которую невозможно будет решить предложениями просто перебрасывать газ», — резюмировал эксперт.
Председатель Commerzbank Манфред Кноф ранее заявил, что энергоснабжение Германии находится под большой угрозой, а это несет риски волны банкротств.
загрузка...